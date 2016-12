Gabriela Cristea s-ar întoarce în televiziune

Ştire online publicată Luni, 10 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu pentru „Tv Satelit”, fosta prezentatoare tv Gabriela Cristea a dezvăluit faptul că așteaptă ca divorțul ei să se finalizeze pentru a putea lua în calcul toate propunerile care i s-au făcut de întoarcere în televiziune.„Oferte am tot primit din momentul în care am plecat de la TV (n.r. - în 2012, după ce a prezentat «Draga mea prietenă» la Kanal D), și de alte posturi, nu doar de la Kanal D. Nu am avut timp, cu tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața mea, să le analizez. Urmează să stau de vorbă cu cei care mi le-au propus. În săptămânile următoare probabil mă voi decide. Nici măcar nu știu cu ce tip de emisiune m-aș întoarce: zilnică sau săptămânală. Sunt șanse să nu mă întorc deloc. Depinde totul de proiectul respectiv”, a povestit ea.