Gabriela Cristea rupe tăcerea: „Da, a dat în mine de două ori”

Ştire online publicată Miercuri, 29 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Zvonurile potrivit cărora Marcel Toader a fost violent și cu Gabriela Cristea, nu doar cu Anamaria Ferenț, s-au dovedit a fi adevărate, ele fiind confirmate de câteva persoane din anturajul prezentatoarei TV. Reporterii WOWbiz au intrat în posesia unui mesaj pe care Gabriela i l-a trimis soțului și în care îi cerea să recunoască faptul că a bătut-o. „A, și poate mâine le povestești și cum ai dat în mine în ziua de Crăciun și cum ai sunat imediat un prieten ca să mă înjuri în fața lui”, a scris bruneta.Mai mult, vedeta a recunoscut faptul că Marcel Toader a lovit-o încă o dată, la câteva luni după primul incident. „Da, a dat în mine de două ori. A doua oară s-a întâmplat pe data de 9 martie. Prima dată am crezut că este o întâmplare, dar când am văzut că situația s-a repetat, deja am început să îmi pun semne de întrebare”, i-a povestit Gabi unei apropiate. Paula, una dintre cele mai bune prietene ale Gabrielei Cristea, a explicat exact cum s-au petrecut lucrurile: „Pe 9 martie au organizat o petrecere, la ei acasă, așa cum obișnuiau să facă mai mereu. La sfârșit, după ce au plecat invitații, au început să se certe. Marcel băuse și el un pahar, Gabi l-a contrazis cu ceva și, uite așa, la un moment dat a lovit-o. Nu știu exact cât de tare sau dacă a fost o palmă sau mai mult”, scrie showbiz.ro.