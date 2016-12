Gabriela Cristea, accident teribil: "Era să mor!"

Ştire online publicată Joi, 20 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatoarea tv a trecut recent prin clipe de groază. Tot timpul i-a fost frică să nu cadă pe scări, dar cu cât s-a ferit mai mult să nu alunece, se pare că cu atât mai mult i-a făcut această grijă permanentă pe care o avea. Ea a căzut în cel mai cumplit mod, iar minute în șir nu a mai fost în stare de nimic."Era să mor. Am căzut pe scări... Am căzut și 10 minute am stat întinsă, coboram ca o gazelă și când m-am dus, nu m-am mai oprit decât la finalul scărilor. Am stat acolo și mă uitam în tavan, nu știam ce să fac. Am spatele făcut varză, dar am supraviețuit. Concluzia este că mă mărit la anu', se reportează ca la LOTO. Eu am un ștres cu scările, întotdeauna mi-a fost frică să nu cad pe ele și chiar mi-a iesit. În fiecare zi mi-e frică de scările din platou. Noaptea visez că alunec pe ele, pe aici", a spus Gabriela Cristea pentru Kanal D.