Gabriela Cristea a rupt tăcerea! A vorbit despre motivele separării de soţul ei

Gabriela Cristea a rupt tăcerea! A vorbit despre motivele separării de soțul ei

Ştire online publicată Miercuri, 10 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După câteva zile de tăcere, Gabriela Cristea a recunoscut public că între ea și omul de afaceri Marcel Toader există probleme de ceva vreme. Vedeta a decis că este momentul să vorbească despre situația complicată prin care trece căsnicia ei și să facă lumină asupra mutării ei de acasă.În cadrul unei emisiuni la Kanal D, Gabriela Cristea a mărturisit că motivul pentru care se află în pragul divorțului este faptul că nu au putut avea un copil.„Trăiesc niște situații foarte complicate. Nu mi-aș fi dorit ca această poveste să existe”, și-a început povestea vedeta. „Eu și Marcel ne-am separat. Nu știu dacă este o pauză sau o despărțire, dacă e definitiv”, a continuat aceasta.De asemenea, Gabriela a povestit pentru prima dată despre adevăratul motiv care a dus la despărțirea de soțul ei.„De cinci ani ne luptăm cu o problemă. Noi ne-am dorit foarte mult un copil și am fost la o grămadă de medici, însă nimeni nu a avut ce să ne facă. Suntem sănătoși amândoi și doctorii nu știu ce să ne mai facă. Ne-au propus fertilizarea in vitro, dar Marcel nu este de acord. Mi-a zis că nu vrea să încercăm în felul ăsta. Nu pot să renunț la visul meu de a fi mamă în condițiile în care nu a venit un medic să îmi spună că nu pot face copii. El are deja un copil și nu resimte ca mine lipsa unui copil. Marcel trebuie să mă înțeleagă că nu renunț la visul meu de a deveni mamă”, a declarat Gabriela.După ce a început să își care lucrurile din fosta locuință, Gabi mărturisește că a avut parte de foarte multă agitație.„Astăzi (luni - n.r.) am avut două care de reportaje în fața firmei. Unde am eu birou e o stradă foarte liniștită. Era o mare vân-zoleală. Am plecat după mine cu câteva echipe bune de paparazzi, deși nu îi mai putem numi așa pentru că erau pe față. A condus fina mea, care nu are experiență. Ni s-a tăiat calea. Paparazzi au ieșit pe geam să îmi facă o poză”, a povestit vedeta.Gabriela Cristea a lămurit și motivul pentru care s-a mutat din domiciliul conjugal.„Unul dintre noi trebuia să facă pasul ăsta. Pentru că era apartamentul lui, am considerat că eu trebuie să plec în apartamentul meu. Când eu am plecat, el nu era în casă. M-a lăsat să îmi strâng lucrurile și a plecat. Nu mi-a cerut să rămân, dar mă bucur că nu a făcut-o, pentru că nu știu cum aș fi reacționat. Dacă aș fi refuzat, probabil că orgoliul lui ar fi escaladat situația, iar dacă aș fi rămas, probabil că lucrurile ar fi degenerat... Nu îmi place să fiu compătimită, iar oamenilor să le fie milă de mine. Acum am nevoie de suport și de sprijin, mai ales de la foștii colegi. Atât eu, cât și soțul meu am avea nevoie de liniște. Nu mi-e bine deloc și sufletul meu e rupt în mii de bucăți, însă am să îmi revin, pentru că eu sunt ca pasărea Phoenix, renasc din propria cenușă”, a spus Gabriela, citată de clickvedete.ro.