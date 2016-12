Fuego, alături de soţia unui politician român

Fuego, alături de soția unui politician român

Ştire online publicată Marţi, 15 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Artistul a avut în weekend un concert la Chișinău alături de Silvia Chifiriuc, soția fostului premier Petre Roman.Cântărețul a dezvăluit pentru ziarulring.ro, faptul că a fost plăcut impresionat de prestația Silviei pe scenă, dar și de compania politicianului Petre Roman, prezent la eveniment.“Pentru mine a fost o onoare să am o astfel de companie în lungul drum spre Chișinău. Domnul Petre Roman este de-a dreptul captivant atunci când spune bancuri sau când povestește cu patos despre experiențele trăite în cariera sa diplomatică. Pe Silvia o cunosc de multă vreme, drumurile noastre intersectându-se de mai multe ori. Am absolvit amândoi Teatrul, amândoi am debutat la Mamaia și am participat la aceeași emisiune din anii ’90 realizată de TVR, «3 din 10 pentru un show», dar niciodată nu am cântat pe aceeași scenă. Iată că acum am avut ocazia, grație lui Yan Raiburg, și cred că acesta este doar începutul, publicul din Chișinău reacționând pozitiv la prestația sa, aplaudând-o și oferindu-i flori", a declarat Fuego, scrie click.ro.