Fratele lui Paul Walker, Cody, debutează pe marele ecran

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cody, 27 de ani, preia ștafeta de la fratele lui, Paul Walker, făcând parte din distribuția filmului "USS Indianapolis: Men of Courage", viitoarea producție a regizorului de origine mexicană Mario Van Peebles. Partener pe marele ecran îi va fi Nicolas Cage, informează 20minutes.fr.El a fost însă văzut deja în a șaptea peliculă a seriei "Fast and Furious", fiind dublura fratelui său, Paul, care a murit într-un accident rutier în 30 noiembrie 2013."USS Indianapolis: Men of Courage" prezintă naufragiul unui crucișător al marinei americane, torpilat de flota japoneză în 30 iulie 1945, după ce livrase componente radioactive pentru bombele atomice americane, scrie Agerpres.