Fotomodel cu o avere de 45 milioane de dolari

Ştire online publicată Luni, 18 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Sunt frumoase și pline de bani. Cea mai bogată e de departe brazilianca Gisele Bündchen, potrivit noului top alcătuit de revista Forbes. Pe locurile următoare figurează Kate Moss și Natalia Vodianova.Gisele Bündchen, 31 de ani, are deja o avere de 45 de milioane de dolari, dintre care 25 de milioane de dolari i-au revenit numai între mai 2011 și mai 2012.Cei mai mulți bani i-a câștigat ca imagine a mai multor firme, între care se numără Pantene, Esprit, Versace și H&M.Pe locul doi în topul celor mai bine plătite fotomodele se află britanica Kate Moss (38 de ani), care are o avere de 9,2 milioane de dolari.Ea a câștigat cei mai mulți bani datorită serviciilor pe care le-a adus firmelor Longchamp, Mango și Rimmel.Locul trei e ocupat de rusoaica Natalia Vodianova, imaginea Guerlain și Etam, care are o avere de 8,6 milioane de dolari.Heidi Klum, care ar fi putut-o detrona pe Kate Moss, pentru că a câștigat 20 de milioane de dolari numai în ultimul an, nu se află în top, deoarece Forbes a decis că manechinul german e mai mult o femeie de afaceri decât model după ce a pus capăt colaborării de 13 ani cu Victoria’s Secret, în 2010.