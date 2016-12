Foto nud cu Liz Taylor

Luni, 04 Aprilie 2011.

Un colecționar particular a făcut publică o fotografie nud cu Elizabeth Taylor. Fotografia a fost realizată de un prieten apropiat al lui Elizabeth Taylor, actorul și fotograful Roddy McDowall, care a convins-o că va fi una artistică, potrivit Daily Mail. Această fotografie, făcută la 24 de ani, a fost cadoul făcut de actriță celui de-al treilea soț al său, Michael Todd, după ce acesta a cerut-o în căsătorie, în 1956. Todd a murit la 13 luni de la căsătoria cu Elizabeth, după ce avionul său particular s-a prăbușit în timpul unei furtuni din New Mexico.