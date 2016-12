Fostul iubit al Innei, fericit în braţele altei femei!

Fostul iubit al Innei, fericit în brațele altei femei!

Ştire online publicată Miercuri, 24 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul iubit al Innei, impresarul Lucian Ștefan, s-a cuplat de două săptămâni cu o elevă de 19 ani de la Liceul „Nicolae Tonitza” din Capitală. Maria Bălan a recunoscut în exclusivitate pentru Click! relația cu el.După o poveste de iubire care a început acum zece ani, Inna și impresarul ei, Lucian, nu mai au de împărțit decât afaceri și comisioane din concertele artistei. Recent au apărut în presă imagini în care Lucian era surprins în compania unei domnișoare mai tinere decât el. Bruneta a avut o relație de un an și jumătate cu manechinul Bogdan Vlădău, de care s-a despărțit în urmă cu o lună, pentru că în tot acest timp s-au certat și s-au împăcat de mai multe ori.„Fata provine dintr-o familie bună, tatăl ei este scriitor, mama ei este o femeie foarte credincioasă, merge des la biserică, iar fratele ei, Ioan, este model. Maria este o fată specială, este foarte inteligentă și are talent la pictură. Și ea cochetează cu modellingul”, a descris-o o sursă apropiată lui Vlădău. În replică, Maria Bălan a declarat: „Sunt un copil, nu-mi place lumea asta. Am intrat în ea fără să-mi doresc. Dacă sunt cu acest om, voi ce deduceți?! Normal că-l iubesc și că sunt fericită”, scrie showbiz.ro.