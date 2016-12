Fostul iubit al Adrianei Bahmuţeanu: „Nu îmi place mâncarea reîncălzită”

Fostul iubit al Adrianei Bahmuțeanu: „Nu îmi place mâncarea reîncălzită”

Ştire online publicată Joi, 07 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși părea extrem de îndrăgostit de Adriana Bahmuțeanu, Mihai susține că a trecut foarte repede peste dezamăgirea de care a avut parte. „După despărțirea de Adriana, am stat o săptămână singur”, a dezvăluit el.Acum este implicat într-o relație cu o frumoasă brunetă, însă fostul iubit al vedetei tv a făcut o declarație care s-ar putea transforma într-un adevărat scandal:„M-am întâlnit cu Adriana după despărțire. Nu am vorbit cu ea prea multe. Ne-am spus cum ne simțim și am discutat despre decizia luată. Era foarte tristă, dar nu mi-a spus că-i pare rău”, a declarat Mihai Achim la Kanal D.Cât despre o posibilă împăcare cu Adriana, fostul iubit al acesteia exclude din start această variantă:„Nu îmi place mâncarea reîncăl-zită. Poate altora le place, mie, nu”. scrie libertatea.ro.