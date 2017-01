Formaţia Praf în Ochi ne arată calea către „Locul Ei“

Formația Praf în Ochi ne arată calea către „Locul Ei“

Formația Praf în Ochi (PIO) a revenit cu noutăți pentru fani: un single nou, intitulat „Locul Ei”, pe care băieții îl recomandă „celor cu probleme sentimental-afective”, și cu un site nou, http://www.prafinochi.eu, unde așteaptă reacții. Și vrednicia lor artistică nu se oprește aici: în 2010, Praf în Ochi promite că va lansa un album nou-nouț, pe care îl au gata în proporție de 50 la sută. Deși sunt ocupați cu tot ce presupune lucrul la un album, și cu filmarea unui clip pentru piesa „Locul Ei”, băieții de la PIO au acordat un interviu pentru ziarul „Cuget Liber”, în care ne-au vorbit despre ei și despre muzica lor. Componența actuală a trupei este OD (Overdoze) – Ionuț Radu, vocal, din Râmnicu Sărat, Tibi - Tibi Topor, chitară și Fanaka - Marin Ștefan, chitară, ambii din Constanța. Componența va fi completată după finalizarea albumului. - Care e povestea baladei „Locul ei”? - Povestea single-ului este una tristă și, din păcate, destul de co-mună. Fiecare notă a fost o picătură de tristețe, un fior pe coloană.... această piesă a fost înregistrată sub presiunea naturalului, sub presiunea faptelor reale. Așa că transmite o mare doză de realitate. Este vorba de cea mai frumoasă iubire (și nu e vorba de „perioada romantică” sau de începuturi de relații adolescentine), pe care nu o poți uita și care îți trezește și peste ani un surâs pe buze, fie el amar sau cicatrizat... Este vorba de chimia prin care doar la o atingere se creează acel tot pe care sperăm să-l găsim măcar o dată în viață, iar aici vine partea tristă. După ce aștepți sau îți cauți jumătatea, și o găsești, nu știi să o păstrezi, dar nu din rea-intenție, ci din neatenție puerilă, din cauza conjuncturilor negative și mania nesiguranței sociale. Abia după ce pierdem simțim acel gol în suflet și că viața se schimbă în culori bacoviene, iar oricât de tare te minți sau te ajută prietenii să treci peste... nu te mai regăsești niciodată. De aceea ambele strofe subliniază acest fapt: „Așează-ți capul unde vrei / Dar pe umărul meu era locul Ei...”. - Ce își propune noul proiect PIO? - Noul proiect va fi unul foarte matur din punct de vedere al compozițiilor și destul de îndrăzneț în ceea ce privește sound-ul și conceptul în sine. Cel puțin pentru publicul românesc va fi o surpriză plăcută, putem garanta acest lucru! Ne propunem să instaurăm un nou nivel în muzica rock din România și în felul în care este privită și acceptată aceasta. Sperăm să reușim, cu ajutorul fanilor noștri, să promovăm cât mai mult acest produs ce se promite a fi unul autentic și inovator. Ca gen muzical și feeling, PIO va rămâne, în mare parte, la fel. Vom aborda genuri ca Alternative, NUmetal, HardRock, Acoustic, Electro, Industrial și elemente Minimal ca sound. - Reveniți după ceva timp de pauză. Cum v-ați refăcut? - PIO a fost lăsată deoparte o perioadă îndelungată de timp, acest lucru fiind nefavorabil pentru mulți dintre fani, dar am avut ca avantaj faptul că am rămas un produs „nepătat” în timp. - Ați păstrat un anume mister în jurul vostru. De ce? - Nu este niciun mister, vrem doar să prezentăm ceva sigur și unitar, iar momentan ne concentrăm foarte puternic pe realizarea și finalizarea produsului în sine, pentru că asta contează cel mai mult. Este binecunoscut faptul că în România sunt oameni care mai au puțin și vor ajunge să primească diplomă cu titlul „Cel mai bun bârfitor al anului”, așa că preferăm să ținem informațiile și ideile în familie, să zic așa. Hehe! - Când veți avea prima apariție pe scenă în noua formulă? - După ce scoatem albumul, spre sfârșitul verii. Oricum, you never know! Misterul face parte din jocul vieții, așa că watch out for us! Nu se știe când apărem într-o pauză în curtea liceului tău :).