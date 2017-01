Mâine seară, în clubul Phoenix

„Forbidden Drama“ a lui Byron

Nu sunt o cunoscătoare a fenomenului muzical reprezentat de cei de la Byron și de aceea nu m-am aventurat în afirmații gratuite la adresa acestei trupe. Și ce poate fi mai simplu ca, pe lângă comunicatul remis oficial redacției, să dai un search pe google și să afli că… „Byron debutează cu un sound particular în peisajul muzical românesc. Paradoxal, vocea lui Dan Radu își relevă căldura și timbrul special mai degrabă pe înregistrări decât în concert, unde e o apariție mai curând rece. Alături de instrumentiști buni și foarte buni, el creează un sound ce se potrivește, după părerea mea, mai curând scenelor de club, mai intime. Pentru că muzica Byron are nevoie de intimitate. Și de un public avizat, lucru destul de rar pe la noi..." (Mihnea Blidariu, pentru Bestmusic.ro) Dan Byron, mentorul și liantul trupei, este bucureștean notoriu, dar rafinat ardelenește la Academia de muzică „Gh. Dima" din Cluj-Napoca, secția compoziție. Înainte de Byron a activat în Kumm (pe două albume) și Urma (trei albume), a colaborat cu RA și Agathodaimon (cu care a fost și în turneu prin toată Europa) și a scris muzică de teatru și film. În afară de voce (probabil cea mai bună din rockul românesc actual), mai cântă la chitară, flaut, pian, și este un compozitor și textier extrem de modernist și visceral. „Aproape imposibil de încadrat, muzica Byron curge pur și simplu, ca un torent aural care te încălzește și te face să-ți pui întrebări în aceeași măsură. Iar dacă aceste mărunte îndrumări n-au reușit să vă incite, ascultați măcar o dată Forbidden Drama! Va fi probabil singurul album de rock made in Romania pe care nu veți putea să-l scoateți din player multă vreme", a afirmat Cătălin Toader, „Time Out" București.