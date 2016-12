Fobii sexuale incredibile!

Ştire online publicată Marţi, 19 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ai auzit vreodata de fobii sexuale? Citeste despre lucruri de care lumea se sperie sexual! Cum poti recunoaste o fobie? Fobia, intr-un sens psihologic, este o boala si o frica foarte persistenta si irationala fara de un obiect, animale, persoana sau situatie. Fobia nu pare sa aiba nici un sens, dar este foarte dificil pentru un pacient sa scape de ea. Fobia este o tulburare psihologica in care expunerea la un stimul poate declansa anxietate extrema sau chiar atacuri de panica. Simptomele psihologice neplacute fac viata imposibila pentru persoana afectata si este necesara terapia. Ce sunt fobiile sexuale? Exista multe fobii diferite, care acopera parti diferite ale vietii, inclusiv cea sexuala. Sexualitatea si relatiile sexuale sunt o parte de baza ale vietii fiecarei persoane, dar exista si oameni care sufera de temeri sexuale nejustificate si fobii de activitati sexuale concrete. Indiferent cat de neobisnuite sunt, cele mai multe fobii sexuale se dezvolta in urma unor situatii stresante, traumatice. Fobiile sexuale pot fi cauzate de abuzul sexual, experiente sexuale traumatice, relatia proasta cu partenerul, precum si multe alte situatii neplacute. Cele mai multe fobii pot fi tratate cu succes cu ajutorul unor experti, cum ar fi psihoterapeuti si psihiatri, care ajuta pe oameni sa scape de temeri irationale si care le permit sa aiba o viata sexuala normala. Exista diferite tipuri de fobii sexuale Erotofobia este o fobie sexuala generala si o frica inrationala fata de toate lucrurile sexuale. Coitofobia este frica de a avea contact sexual sau de contactul sexual in sine. Gymnofobia este frica de a fi golgoala, aceasta neimplicand doar sentimente neplacute si timiditate, ci o teama fobica de goliciune, indiferent ca altcineva te vede dezbracat sau tu vezi pe cineva dezbracat. Menofobia este o fobie a perioadei menstruale. Eurotofobia se dezvolta in cazul persoanelor care se tem de organele sexuale feminine. Pentru unii, simptomele apar chiar si numai daca se gandesc la organele feminine, pentru altii in timp ce se uita la acestea, iar pentru altii daca le stimuleaza. Citeste mai departe...