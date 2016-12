Florina, micuţa vedetă XXX / Imagini fierbinţi

Florina, micuța vedetă XXX / Imagini fierbinți

Ştire online publicată Miercuri, 07 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

FLORINA, cel mai adesea prezentându-se drept Florina (Fiorina) Rose, dar apelând și la pseudonimele Jennifer Love sau Kyra Mendez, este născută pe 23 mai 1986, în România. Are 1,57 metri înălțime și 46 kg greutate, fiind una dintre cele mai micuțe, ca statură, staruri XXX internaționale. FLORINA are sânii nu foarte mari, dar naturali: "Nu îmi voi face operație de mărire de sâni. Mă plac așa cum sunt, nu am nevoie de surplusuri și cred că, pentru înălțimea mea, sunt destul de bine proporționată”. (sursa www.bucatarescu.ro