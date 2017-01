Florin Chilian: „Preoţii au ajuns fabrică de făcut lovele“

Florin Chilian: „Preoții au ajuns fabrică de făcut lovele“

Ştire online publicată Marţi, 26 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Florin Chilian nu-i are deloc la inimă pe reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române. El a mărturisit într-un interviu pentru „Ring” că aceștia au făcut presiuni ca albumul său „Cele 10 prorunci” să nu apară pe piață.„Au fost niște presiuni năprasnice. Când m-am hotărât să-l scot pe piață, am avut parte de tot felul de amenințări și afurisenii din partea preoților. Că nu-i bine, că nu știi ce ți se poate întâmpla, că nu știi când ai nevoie”, a declarat Florin Chilian pentru „Ring”.„Au venit la mine tot felul de șefi ai Bisericii din București, de pe lângă București, nu le știu gradele, protopopi, colonei, nu știu ce sunt, întâiul-stătător la dreapta, habar nu am. Îmi spuneau că nu ar fi deloc bine să scot tot proiectul în sine, adică toate cele 10 porunci, nu numai «Să n-ai alți dumnezei»”, a continuat Florin Chilian.El crede că preoții s-au rupt de oameni și că nu mai au credibilitate în rândul credincioșilor.„Este drept că și epoca pe care o trăim ajută la asta, pentru că înainte preoții erau duhovnici, în primul rând, iar acum sunt fabrică de făcut lovele”, a mai adăugat artistul.