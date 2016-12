Fiţe de vedetă. Cum se menţine în formă Jennifer Lopez

Fițe de vedetă. Cum se menține în formă Jennifer Lopez

Luni, 24 Noiembrie 2014.

Jennifer Lopez are cu adevărat un trup de invidiat și se pare că pentru asta cheltuiește o avere. Vedeta americană utilizează un exfoliant de corp produs de o firmă australiană, care costă 250 de dolari și este realizatt din "pudră de diamante". La începutul acestui an, antrenorul personal al vedetei americane, Tracy Anderson, a spus că Jennifer Lopez se menține într- formă fizică de invidiat cu ajutorul unei diete ce are la bază controlul strict al porțiilor alimentare și cu ajutorul exercițiilor fizice zilnice care au o durată de 90 de minute.