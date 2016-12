FINALA ROMÂNII AU TALENT, sezonul 2: Cristian Gog este câştigătorul marelui premiu

FINALA ROMÂNII AU TALENT, sezonul 2: Cristian Gog este câștigătorul marelui premiu

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După o finală incendiară în care toți cei 15 concurenți s-au prezentat admirabil, în urma voturilor publicului și după o luptă strânsă, pe primul loc la "Românii au talent" s-a clasat Cristian Gog.În marea finală a ediției a doua a emisiunii "Românii au talent", Cristian Gog a prezentat un număr de magie, care a impresionat foarte mult juriul. Cristian Gog și-a început numărul afirmând că vrea să adreseze "o provocare morții", iar ulterior alături de el pe scenă au urcat un medic și o asistentă."Vă întreb, dacă ați avea o singură șansă de a vă îndeplini visul, ați profita de ea? Ați încerca să vă depășiți limitele? Cât de departe ați fi dispuși să mergeți?", a întrebat el juriul și publicul. "În această seară voi risca totul. Îmi voi risca viața. Pentru număr, am nevoie de ajutorul unui medic specialist. Voi aduce în direct o provocare morții!", a spus Cristian Gog.El a explicat că vrea să le arate tuturor ce se petrece în corpul său, supunându-se unui test ce măsoară impulsurile electrice ale inimii (EKG). La un moment dat, Cristian Gog și-a redus pulsul la zero, iar aparatul a arătat lipsa activității cardiace, fapt care a uluit atât juriul cât și publicul prezent la marea finală a show-ului.Ulterior, Cristian Gog a deschis o servietă cu cifru în care se afla un plic sigilat, întrebându-i pe jurați ce cred că se află în plic. Ulterior, el a desigilat plicul, din care a scos trei coli pe care le-a arătat publicului. Pe colile respective scria exact ce spusese fiecare dintre jurații de la "Românii au talent" cu câteva secunde înainte. Astfel, Cristian Gog a dovedit că poate citi gândurile oamenilor.Cei trei jurați - Andra, Andi Moisescu și Mihai Petre - l-au aplaudat în picioare pe Cristian Gog. "Nu am cuvinte, m-ai șocat", a spus speriată Andra. "Sincer, ești preferatul meu, aș vrea să fii tu câștigător", i-a spus și Andi Moisescu.Ulterior, după anunțarea rezultatului final, a venit rândul lui Cristian Gog să nu își mai găsească cuvintele. "Dacă atunci când am făcut actul (în timpul finalei, n.r.), am rămas fără bătăi ale inimii, acum am rămas fără cuvinte. Vă mulțumesc din suflet", a spus Cristian Gog.