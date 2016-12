Finală cu scandal: Cezar va reprezenta România la Eurovision

Ştire online publicată Luni, 11 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Seară incendiară, emoții și competiție strânsă, în finala națională Eurovision de sâmbătă. Cel care a ieșit învingător și care va reprezenta România la competiția internațională din Suedia este Cezar Ouatu, cu piesa „It’s my life”. Din cei 12 concurenți, pe locul doi a ieșit Electric Fence, iar pe locul 3 Luminița Anghel.„Îi respect pe toți concurenții, m-au inspirat piesele lor. Dar așa a vrut Dumnezeu, să câștig eu, și o persoană importantă din viața mea, acolo sus, tatăl meu, mă iubește. Vă mulțumesc și voi cânta pentru voi și în Suedia”, a declarat cu lacrimi în ochi, imediat după anunțarea câștigătorului, Cezar.Clasamentul a fost realizat atât de juriu, cât și de public, în proporție egală. Favoritul publicului a fost Cezar, care a obținut 12 puncte, urmat de Casa Presei cu 10 puncte și de Luminița Anghel cu 8 puncte.Cu Cezar ne vom mai întâlni în semifinala internațională de pe 16 mai, la Malmo, Suedia, finala com-petiției urmând să aibă loc pe 18 mai.Cezar s-a născut în România, într-o familie de muzicieni. S-a remarcat prin talentul său muzical, terminând cu brio liceul de muzică Carmen Sylva din Ploiești. La 20 ani și-a descoperit timbrul unic și special. A terminat cu nota maximă secția canto clasic la Conservatorul G. Verdi, din Milano, una dintre cele mai importante școli de muzică din lume.Luminița Anghel, revoltatăNici nu s-a încheiat bine finala preselecției naționale, că a și început scandalul la Eurovision.Protagonista este nimeni alta decât Luminița Anghel, una dintre marile favorite. Artista a sfârșit concursul foarte dezamăgită și supărată pe juriul competiției.De îndată ce a aflat că Cezar Ouatu va pleca la Malmo, și nu ea, Luminița a izbucnit împotriva lui Ștefan Naftanăilă, care nu i-a dat nici măcar un punct.„Eu am luat locul 3 în 2005, cum să fiu de zero puncte? El are ceva cu mine și și-a dorit să plece Cezar în Suedia. Eu nu sunt un artist de nota zero”, a spus Luminița, cu lacrimi în ochi.