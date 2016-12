Fina lui Cristi Borcea a defilat cu burtica la vedere

Deși este însărcinată în cinci luni, Ramona Lăzuran, fina lui Cristi Borcea, nu are de gând să renunțe la ofertele pe care le primește de la diverse cluburi din țară. Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când Ramona a fost invitată la o prezentare într-un club din Constanța. Prima apariție de când a anunțat „oficial” că este însărcinată și va aduce pe lume o fetiță a decurs fără probleme. Alături de Adina Barbu, ea a defilat pe podium plină de grație, cu toată burtica, reușind să fie foarte sexy în fața constănțenilor care au admirat-o pentru curajul ei. Ea a declarat că se simte foarte bine, că totul decurge normal și că muzica din club sau tocurile nu o deranjează deloc. Colega ei de podium, Adina Barbu, a recunoscut că este un pic invidioasă pe Ramona pentru faptul ca va fi mămică în scurt timp, dar a declarat că ea încă nu poate face acest pas, nefiind pregătită. „Eu mai am încă de lucrat la cariera mea și, în plus, vreau să mai copilăresc un pic”, a spus Adina. În ceea ce o privește pe Ramona, apariția ei poate fi considerată o premieră în modellingul românesc. Deși s-au lăsat fotografiate în perioada sarcinii, colegele ei de podium au evitat să intre în prezentări cu burtica la vedere. Ramona Lăzuran se va căsători cu impresarul sportiv Cristi Voicu și îl va avea naș pe Cristi Borcea. Evenimentul va avea loc la toamnă, după ce Ramona va naște.