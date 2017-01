Filmul „Milk”, interzis minorilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul „Milk”, cu opt nominalizări la Oscar și în care apar scene erotice între persoane de același sex, a fost încadrat la categoria „Interzis minorilor” de Centrul Național al Cinematografiei (CNC), potrivit site-ului cinemagia.ro. Conform regulamentului CNC, rating-ul IM (interzis minorilor) se atribuie filmelor care conțin mai multe dintre următoarele elemente: scene de violență fizică și psihică repetată, scene de prezentare a actului sexual, scene de viol, limbaj vulgar, gesturi obscene, scene care încurajează plăcerile sadice sau consumul de droguri, scene care conțin cruzime sau sadism nemotivat, scene care detaliază tehnicile criminale sau scene cu imagini de sinucidere. „Filmul atâta merită. Asta e”, a declarat, pentru Cinemagia, Cristina Corciovescu, membru în comisia de rating a CNC. În replică, directorul distribuitorului român al filmului (RoImage), Oana Stoenescu, spune că va contesta rating-ul CNC, în timp ce Johannes Goetz, reprezentantul partenerului german al RoImage, Prorom, consideră rating-ul „o glumă”. Potrivit Cinemagia, dintre elementele enumerate în regulamentul CNC, „Milk” nu conține decât o scenă de sinucidere prin spânzurare, iar scenele de sex dintre doi bărbați sunt mai puțin șocante decât cele din „Brokeback Mountain”, film care a primit rating-ul „interzis sub 14 ani”. Anul trecut, CNC a atribuit ratingul IM filmelor horror „Balul Absolvenților”, „Reduceri de personal”, „Crime Online”, „Carantina”, „Saw V”, „Scar” și „Metroul Groazei”, peliculei „Jocuri stranii”, pentru scenele de sadism, și „Haotica Ana”, care a fost încadrat astfel din pricina scenelor erotice. Regizat de Gus Van Sant, „Milk” este un film biografic despre viața primului politician gay ales într-o funcție publică importantă. Rolul principal este interpretat de Sean Penn. În SUA, filmul a obținut ratingul R (Restricted), ceea ce înseamnă că persoanele sub 18 ani pot intra în sala de cinema numai însoțite de un adult. Coform site-ului oficial al comisiei de rating din SUA, ratingul atribuit de americani se justifică pentru „limbaj, anumite scene cu conținut sexual și scene scurte de violență”. În Marea Britanie, filmul a fost încadrat la categoria „Interzis celor sub 15 ani”. „Milk” va avea premiera în România pe 30 ianuarie.