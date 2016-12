Filmul „Marley and Me”, în fruntea box office-ului nord-american

Ştire online publicată Marţi, 30 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Comedia „Marley and Me”, cu Owen Wilson și Jennifer Aniston în rolurile principale, alături de câinele Marley, s-a impus în fruntea box office-ului nord american chiar în prima săptămână de la lansare, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de Exhibitor Relations. Filmul „Marley and Me” a obținut încasări de 37 de milioane de dolari în acest sfârșit de săptămână. Pe poziția a doua se situează comedia fantastică „Bedtime Stories”, produsă de studiourile Disney, în care Adam Sandler dă frâu liber imaginației sale și le spune diverse povești nepoților săi pentru a-i adormi. Filmul a obținut încasări de 28 de milioane de dolari în acest sfârșit de săptămână. La mică distanță, pe locul al treilea în clasament se află „Strania poveste a lui Benjamin Button”, cu încasări de 27,2 milioane de dolari. Filmul este inspirat dintr-o nuvelă a lui F. Scott Fitzgerald, în care eroul principal, interpretat de Brad Pitt, își trăiește viața în sens invers, începând de la vârsta de 80 de ani. Thrillerul istoric „Walkyrie”, în care Tom Cruise interpretează rolul unui ofițer din mișcarea de rezistență germană însărcinat cu asasinarea lui Hitler, se află pe locul al patrulea, cu încasări de 21,53 milioane de dolari. Comedia „Yes Man”, în care Jim Carrey joacă rolul unui bărbat care a hotărât să spună întotdeauna „da”, a fost detronată din fruntea clasamentului și a coborât pe locul al cincilea, cu încasări de 16,45 milioane de dolari. Filmul „Seven Pouns”, cu Will Smith în rolul unui bărbat bântuit de un mare secret, a avut o soartă asemănătoare cu cea a filmului „Yes Man”, coborând în cea de-a doua săptămână de la lansare, de pe a doua până pe a șasea poziție în clasament, după ce a obținut încasări de 13,4 milioane de dolari. Filmul de animație „The Tale of Despereaux”, care prezintă povestea unui șoricel cu ambiții mari, a obținut 9,37 milioane de dolari din încasări, iar thrillerul SF „Ziua în care Pământul se opri”, cu Keanu Reeves jucând rolul unui extraterestru, a obținut încasări de 7,9 milioane de dolari și ocupă a opta poziție în clasament. Un film nou lansat pe marile ecrane este „The Spirit”, un thriller cu Samuel L. Jackson și Scarlett Johansson, care a intrat pe a noua poziție în acest clasament, cu încasări de 6,5 milioane de dolari, iar filmul „Doubt”, care prezintă înfruntarea cinematografică dintre Merryl Streep, în rolul unei călugărițe, și pe Philip Seymour Hoffman, în rolul unui preot, se află pe poziția a zecea a clasamentului, după ce a vândut bilete în valoare de 5,67 milioane de dolari.