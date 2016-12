Filmul lui Radu Jude a ajuns la Cannes

Ştire online publicată Joi, 30 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul „Cea mai fericită fată din lume”, regizat de Radu Jude, va fi prezentat la Festivalul de la Cannes în cadrul ACID Programme. ACID (Association for Independent Cinema and its Broadcasting) este o asociație fondată de regizori de film pentru a promova difuzarea în cinematografe a producțiilor de film independente și a înlesni întâlnirea unui film și a autorilor lui cu publicul. În cadrul festivalului de film de la Cannes, ACID va prezenta o selecție de nouă filme de lung metraj. Filmele vor fi selecționate de 20 de regizori de film. După fiecare proiecție va fi organizată o discuție la care vor participa regizorii filmelor selecționate. „Totul pare perfect în film: scenariul, care combină cu abilitate interesul pentru ceea ce urmează să se întâmple imediat și profunzimea parabolei, foarte pe placul nevoilor noastre de originalitate, de inteligență și de umor, actorii atât de minunat aleși și dirijați, de o credibilitate ce-ți taie răsuflarea și, în fine, regia care, neavând nicio fisură, dobândește un soi de grație. Va fi o mare bucurie să prezentăm acest film plin de talent”, au motivat reprezentanții ACID alegerea filmului lui Radu Jude.