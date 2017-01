Filmul despre uciderea lui Marian Cozma, pe ecranele din Ungaria

Ştire online publicată Vineri, 01 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul producătorului maghiar Kalomista Gabor, intitulat „O țară înjunghiată în inimă” (Sziven szurt orszag), va fi prezentat publicului pe data de 7 mai, la orele 19, la noua Arenă din Veszprem, informează pagina ungară de internet hirado.hu, consultată de Agerpres. În pelicula lungă de 85 de minute, rolul lui Marian Cozma va fi jucat de Czapko Antal, actor la teatrul din Szombathely (vest). Din distribuție mai fac parte Csanyi Sandor, în rolul handbalistului sârb Zarko Sesun, Pindroch Csaba în rolul rezervei Uros Vilovski și Szabo Simon, în rolul portarului croat Ivan Pesic. În rolul prietenei lui Cozma a fost distribuită actrița Oroszlan Szonja. După prezentarea de gală de la Veszprem urmează ca filmul să ruleze în luna mai în 29 de cinematografe din țară, spunea producătorul maghiar. Kalomista afirma că filmul nu este în mod expres un film comemorativ dedicat lui Cozma, el personal fiind de 25 de ani un fan al echipei de handbal de la Veszprem, de faimă mondială, unde fiecare îi este prieten, el nedorind decât să realizeze un film obiectiv despre „întâmplare”. Kalomista arăta că a discutat intens cu anchetatori, martori, avocați, apărătorii suspecților și mulți alți oameni. În prima parte a filmului se încearcă să se abordeze și cum de a putut avea loc acest asasinat în Ungaria, oferindu-se cu alte cuvinte „un instan-taneu al situației actuale din Ungaria”, spunea Kalomista. El adăuga că nu s-a ocupat de numeroasele presupuneri pe marginea crimei, în film fiind prezentat pur și simplu ceea ce s-a întâmplat în acea dimineață fatală și anume faptul că, fără vreun schimb anterior de cuvinte, un grup de persoane a intrat în scenă, l-au împins, i-au sărit la gât iar după ce a fugit în stradă l-au înconjurat și înjunghiat în inimă. Interpretul rolului lui Cozma, Czapko Antal, care și el măsoară, la fel ca și handbalistul român, peste doi metri în înălțime, declara MTI în timpul filmărilor: „Am fost profund zguduit de știrea crimei iar atunci când peste o lună am fost solicitat de Kalomista Gabor pentru rolul lui Cozma m-a trecut un fior și mi s-a făcut pielea de găină, dar desigur am acceptat”. Actorul Csanyi Sandor declara tot atunci agenției MTI: „Aici nimeni nu se gândește acum la actorie, asta nu este muncă, nu este o sarcină, aici este vorba despre solidaritate, de memoria comună și am dori cumva să creăm o amintire”. Kalomista declara pentru MTI că, deocamdată, nu este preocupat de bugetul filmului, firma sa proprie, Megafilm Kft finanțând producția, proiectată a avea două părți. Partea a doua se va ocupa de derularea anchetei penale și de proces. La realizarea filmului au colaborat patru regizori și o vor face și pentru partea a doua. Este vorba despre: Babos Tamas, Csillag Mano, Kives Gyorgy și Vecsernyes Janos.