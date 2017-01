Filmul despre fondarea Facebook domină clasamentul încasărilor din SUA

Ştire online publicată Marţi, 05 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„The Social Network”, povestea cinematografică despre fondarea rețelei de socializare online Facebook, este noul lider al box-office-ului american, cu 23 de milioane de dolari încasați în primul weekend de proiecție, anunță presa internațională. Filmul, care va rula și în România din 29 octombrie, este regizat de cineastul american David Fincher, care a mai realizat, printre altele, „Fight Club”, „Se7en”, „Panic Room”, „The Game”, „Alien 3" și „The Curious Case of Benjamin Button”. Sloganul de promovare a peliculei este unul pe cât de incitant, pe atât de sugestiv: „Nu ajungi să ai 500 de milioane de prieteni fără să-ți faci și câțiva dușmani”. Pe locul 2 în topul încasărilor din SUA se află animația „Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole”, cu 10,9 milioane de dolari, urmat de liderul săptămânii trecute, „Wall Street: Money Never Sleeps”, cu 10,1 milioane.