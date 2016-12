Filmul „Amurg“, pe primul loc în box office-ul nord-american

Ştire online publicată Marţi, 25 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul „Amurg” s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, în prima săptămână de la lansarea pe marile ecrane, după ce a obținut încasări de 70,55 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. Thriller-ul „Amurg” prezintă povestea Bellei, o adolescentă care se mută împreună cu tatăl ei într-un orășel din apropierea Washington-ului, unde se va îndrăgosti de seducătorul Edward Cullen. Viața Bellei ia o întorsătură neașteptată și dramatică în momentul în care descoperă că Edward este un vampir, că el și familia lui au renunțat la a mai vâna oameni și că adversarii vampiri ai familiei Cullen au decis să o vâneze. Filmul „Quantum of Solace: Partea lui de consolare” a coborât pe a doua poziție în clasament, după ce a obținut încasări de 27,4 milioane de dolari. Filmul de animație „Bolt”, produs de Walt Disney Feature Animation, a intrat direct pe poziția a treia în clasament, chiar din prima săptămână de la lansarea pe marile ecrane, după ce a obținut încasări în valoare de 27 milioane de dolari. Această comedie de animație prezintă aventurile câinelui Bolt, gazda unui show de televiziune de succes, care este transportat din greșeală la New York. Ajutat de doi prieteni, un hamster și o pisică, starul de televiziune Bolt descoperă gustul realității și faptul că nu are nevoie de puteri speciale pentru a fi un erou. Filmul „Madagascar 2”, o producție a studiourilor DreamWorks Animation, a coborât pe al patrulea loc în box office-ul nord-american, în a treia săptămână de la lansarea pe marile ecrane, după ce a obținut încasări de 16 milioane de dolari. Filmul prezintă aventurile leului Alex, zebrei Marty, hipopotamului Gloria, girafei Melman și ale prietenilor lor lemurieni, care reușesc să evadeze de pe insula pe care eșuaseră și, în loc să se îndrepte spre Statele Unite, ajung în Africa, unde fac cunoștință cu familia leului Alex. Pe poziția a cincea în box office-ul nord-american s-a situat comedia „Role Models”, care a obținut încasări de 7,22 milioane de dolari, în a treia săptămână de la lansare. Filmul prezintă aventurile lui Danny și Wheeler, doi agenți de vânzări burlaci, trecuți de 30 de ani, care au un comportament sălbatic și rebel. După o petrecere de pomină, cei doi au fost arestați, iar judecătorul le oferă posibilitatea să aleagă între mulți ani de închisoare sau 150 de ore de muncă în folosul comunității, prin înscrierea lor într-un program de îndrumare a adolescenților recalcitranți.