Filmele sumbre şi violente domină Oscarurile 2008

Filmele sumbre și violente domină Oscarurile 2008

Ştire online publicată Miercuri, 20 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Filmele sumbre și violente domină cea de-a 80-a gală a Oscarurilor, în care vor fi recompensate, duminică, cele mai bune pelicule din anul precedent, anunță AFP. „There Will Be Blood” („Va curge sânge”), titlul unuia dintre filmele favorite, e valabil pentru aproape toate peliculele nominalizate în acest an, care spun povești despre crime, răzbunări și iubiri imposibile. După filmul lui Martin Scorsese din 2007, „The Departed” („Cârtița”), „acesta va fi cel de-al doilea an la rând în care armele vor avea cuvântul în filmul care va câștiga Oscarul”, a prezis Tom O’Neil, un expert în materie de Oscaruri. După ce a câștigat aproape toate premiile acordate de asociații de cineaști, sângerosul film „No Country For Old Men” („Nu există țară pentru bătrâni”) al fraților Coen este nominalizat la opt categorii, inclusiv în cursa pentru cea mai importantă statuetă, cea pentru cel mai bun film. Nu mai puțin violentul „There Will Be Blood” („Va curge sânge”), ce spune povestea ambiției unui magnat al petrolului de la începutul secolului XX, a primit de asemenea opt nominalizări, printre care la Oscarul pentru Cel mai bun actor în rol principal, pentru britanicul Daniel Day-Lewis. Urmează, cu șapte nominalizări, drama britanică „Atonement” („Remușcare”) și thriller-ul „Michael Clayton”, în care joacă George Clooney, unul dintre favoriții la Oscarul pentru actor în rol principal, la concurență cu Day-Lewis, Tommy Lee Jones („In The Valley of Elah”), Viggo Mortensen („Eastern Promises”) și Johnny Depp („Sweeney Todd”). Marion Cotillard, nominalizată pentru rolul lui Edith Piaf din filmul „La vie en rose”, ar putea deveni prima actriță franceză care va obține un Oscar pentru rol principal după Simone Signoret, care a obținut premiul în 1960. Ea va concura cu britanica Julie Christie („Away From Her”), actrița americană Laura Linney „The Savages”, australiana Cate Blanchett („Elizabeth: The Golden Age”) și actrița canadiană Ellen Page, din „Juno”. Prezentată de Jon Stewart, ceremonia Oscarurilor va avea loc la teatrul Kodak de la Hollywood, în nord-est-ul orașului Los Angeles, după ce soarta sa a fost amenințată de greva scenariștilor ce s-a întins pe trei luni dar s-a încheiat pe 12 februarie.