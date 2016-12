„Filmele româneşti au succes pentru că se bazează pe poveşti simple“

Producătorul Jim Stark:

„Filmele românești au succes pentru că se bazează pe povești simple“

Ştire online publicată Miercuri, 03 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Producătorul Jim Stark, membru în juriul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) 2009, a declarat ieri, la Cluj, că, în opinia sa, succesul atât de mare al filmelor românești se datorează simplității poveștilor pe care le transpun pe ecran. „Cred că succesul recent al cinematografiei românești se bazează pe faptul că regizorii par să aibă povești simple, nu încearcă să fie polemici sau exagerat de dramatici, sau exagerat de suprarealiști, ci abordează probleme simple, lucruri naturale, de zi cu zi, care se pot întâmpla oricui. Le spun cu simplitate, cu imagine bună și cu joc actoricesc foarte bun. Acestea sunt filmele care îmi plac”, a afirmat Stark, în cadrul unei conferințe de presă de la Cluj. Jim Stark, care a lucrat la foarte multe pelicule ale regizorului Jim Jarmush, a mai spus că lipsa filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile" al lui Cristian Mungiu de la Oscaruri nu poate fi scuzată, însă filmul american nu este definit doar de ceea ce se întâmplă la Hollywood. „Sunt foarte bucuros să apăr comitetul de selecție de la Oscar, dacă Europa ar fi bucuroasă să apere politica lui Ceaușescu. Nu am de-a face cu Oscarurile, cu genul de filme făcute la Los Angeles, bazate pe vedete și bugete uriașe. Eu fac filme mici, nu mari și comerciale. Am un mare respect pentru ce se face la Hollywood, mă duc și la filme blockbuster, dar e o metodă diferită față de ce fac eu și toți regizorii cu care am lucrat. Eu caut autori, regizori talentați și încerc să atrag puțini bani și fac filme ieftine sperând într-un rezultat bun. Am co-produs «Country wedding», un film islandez de debut al unei autoare care face un road-movie puțin costisitor filmat în opt zile. E foarte amuzant, a avut premiera la Toronto și este distribuit în Franța și în alte țări. Acesta e genul de film în care vreau să mă implic. La festivalul Sundance au fost 1.200 de filme americane făcute cu bugete mici, fără bani de la tv sau guvern și făcute cu bani luați pe credit. În afara Hollywood, acesta e tipic pentru SUA”, a explicat producătorul. Jim Stark a început să lucreze în cinema, când l-a ajutat pe Jim Jarmusch să-și finanțeze, să producă și să vândă cu mare succes filmul low budget independent „Stranger Than Paradise” (câștigătorul premiului Camera D’Or la Cannes și al premiului pentru cel mai bun film al anului acordat de Societatea Națională Americană a Criticilor de Film). Colaborarea cu Jarmusch s-a extins la alte trei filme - „Down by Law” (co-producător), „Mystery Train” (producător), „Night on Earth” (producător executiv) - și două scurt-metraje din seria „Coffee and Cigarettes”.