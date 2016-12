Film documentar biografic Lady Gaga

Joi, 06 Octombrie 2011

Lady Gaga a apărut în 2008 în lumea muzicală cu primul ei album, intitulat 'The Fame'. În trei ani, ea a devenit o adevărată vedetă, despre care vorbește toată lumea. Captează atenția atât prin muzică, cât și prin ținutele extravagante. Pe numele ei adevărat Stefani Germanotta, Lady Gaga a creat un veritabil personaj cu care a cucerit publicul. De aceea canalul american Lifetime s-a hotărât să facă un film biografic despre ea, potrivit Deadline. Va fi un documentar intitulat 'Fame Monster. The Lady Gaga Story', în care vor fi evocate începuturile ei muzicale. Norman Snider urmează să scrie scenariul pe baza cărții lui Maureen Callahan 'Poker face: The Rise and Rise of Lady Gaga'. Cântăreața nu este implicată în realizarea filmului care va trasa parcursul ei din 2008 până în prezent.