Film biografic despre Steve McQueen

Vineri, 16 Ianuarie 2009.

Viața agitată a legendarului actor Steve McQueen va fi transpusă pe marele ecran printr-un film biografic care va prezenta anii petrecuți la Hollywood de regretatul actor, cunoscut sub numele de „King of Cool”, a anunțat Daily Variety, miercuri. Publicația americană Daily Variety informează că producătorii Michael Cerenzie și Christine Peters au achiziționat drepturile pentru ecranizarea biografiei „Steve McQueen: Portrait of an American Rebel”, publicată, în 2008, de Marshall Terrill. Filmul va avea în vedere cariera în cinematografie a lui McQueen, care a debutat în 1956, cu un rol în filmul „Cineva acolo sus mă iubește”. Biografia scrisă de Terrill relatează și viața de dincolo de ecran a lui McQueen, căruia îi plăceau mașinile sport, motocicletele și drogurile. Actorul a fost căsătorit de trei ori și a avut o relație furtunoasă cu Ali McGraw, devenită celebră pentru rolul ei din filmul „Love Story” (1970). McQueen a fost numit „King of cool” pentru modul nonșalant în care și-a interpretat personajele. Actorul a jucat în filme precum „Marea evadare” (1963), „Cei șapte magnifici” (1960), „Inspectorul Bullitt” (1968), „Cincinnati Kid” (1965) și „Papillon” (1973) și a fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolul din drama de război „Canoniera de pe Yangtze/ The Sand Pebbles” (1966). Steve McQueen a murit în 1980, în urma unei operații de cancer la plămâni, la vârsta de 50 de ani.