Fiica pe care Andrei Zaharescu a ascuns-o de opinia publică

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andrei Zaharescu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, știe bine să țină departe de ochii curioșilor problemele lui de familie. „Libertatea“ a aflat că fostul știrist este tatăl unei fete superbe, dintr-o căsnicie anterioară.Andrei Zaharescu a devenit tată, pentru prima dată, în urmă cu 18 ani, atunci când fosta sa soție, actrița Oana Mereuță, a născut o fetiță, pe care au botezat-o Catinca.Căsnicia nu a durat decât câțiva ani. După ce s-au despărțit, Andrei a întâlnit-o pe Andreea Berecleanu, știrista Antenei 1, de care s-a îndrăgostit iremediabil și a luat-o de nevastă. Cei doi au împreună doi copii. În toate interviurile, Andrei a ales să povestească doar despre cei doi copii mai mici, însă a ținut-o secretă, pe cât posibil, pe Catinca. Motivul acestei omisiuni: are o înțelegere cu Oana Mereuță, fosta lui nevastă, cu scopul de a-și proteja fiica de gura presei. Iată însă că reporterii Libertății au reușit să o contacteze pe frumoasa fată care seamănă izbitor cu celebrul ei tată:„Relația mea cu tata este una absolut în regulă, dar prefer și doresc să nu discut public despre asta. Nici mama mea nu vrea să comenteze absolut nimic despre acest subiect. Pot spune însă că îmi cunosc frații vitregi”, a declarat ea, pentru „Libertatea“.Andrei Zaharescu a confirmat că este tatăl Catincăi, iar Andreea Berecleanu, soția lui, ne-a explicat de ce nu s-a vorbit până acum și despre existența Catincăi: „Respectăm înțelegerea pe care am avut-o cu Oana, mama feiei, ca ele să nu fie expuse public. Este dorința lor, de care am ținut cont întotdeauna, fără excepție”.