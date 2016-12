Fiica lui Will Smith a luat-o razna

Ştire online publicată Luni, 12 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Are numai 12 ani și celebritatea i-a luat mințile. Fata lui Will Smith este numai piele și os, se îmbracă precum copiii străzii și spune că „tot ce e normal e urât”. Adolescenta a luat-o pe calea pierzaniei!Actorul Will Smith (44 de ani) este disperat din cauză că fiica lui, Willow, nu-l mai ascultă și se poartă ca o nebună.Are deja milioane de dolari în bănci, după ce a lansat niște piese muzicale, și acum face pe marea stilistă. A trimis CV-uri la numeroase reviste de modă, fiindcă vrea să se lase de școală și să devină specia-list în fashion.Mama ei, Jada Pinkett (41 de ani), o încurajează și spune că e plină de talent, dar are scandaluri cu soțul, care vrea s-o aducă cu picioarele pe pământ pe adolescentă. Willow umblă cu niște haine șleampete, s-a ras în cap, scrie numai prostii pe Internet: „Urăsc pe toată lumea”, „Trăiesc în propriul meu iad”, „Viața e durere”, „Cred că gândurile mele încearcă să mă ucidă”.Psihologii întrebați de revista „National Enquirer” se tem că adolescenta a testat deja drogurile și face abuz de alcool. Nenorocirea face că și Jaden, fiul lui Will și Jada Smith, de 14 ani, s-a plictisit de școală. Adolescentul joacă deja în filme și are o carieră muzicală.