Fiica lui ADRIAN ENACHE e foc şi pară!

Fiica lui ADRIAN ENACHE e foc și pară!

Ştire online publicată Vineri, 07 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Povestea de dragoste dintre cântărețul Adrian Enache și prezentatoarea de televiziune Iuliana Marciuc a stârnit vii controverse de-a lungul anilor. Fiica artistului, Diana, este foc și pară din această cauză.Timp de 14 ani, Adrian Enache a fost căsătorit cu Corina, împreună cu care are o fată pe nume Diana. Povestea de dragoste din tatăl ei și vedeta de la TVR Iuliana Marciuc nu i-a picat niciodată prea bine fiicei artistului, Diana.Aceasta a făcut declarații extrem de dure la adresa prezentatoare de televiziune, care în prezent se află în America, la Las Vegas, împreună cu Adrian Enache, cu toate că, în ultima vreme, s-a tot spus că aceștia s-ar fi despărțit.Iată ce a declarat Diana Enache pentru www.ziarulring.ro:"Dumnezeu va face dreptate. Cu oricâte femei ar umbla tata, eu și mama suntem familia lui, iar eu știu că sunt cea mai importantă femeie din viața lui".Mai mult decât atât, ea a comentat acid și pe pagina sa de Facebook:"Cât scenariu... ce basm desprins din vise rele și penibile! Nici măcar lămâia și nici chiar aerul de L.Vegas nu-mi pot opri greața și sentimentul de dispreț .Fiecare își găseste nașul mai devreme sau mai târziu ... P.S: nice to meet you!", a scris fiica lui Adrian Enache pe site-ul de socializare, scrie libertatea.ro.