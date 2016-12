Fiica Andei Călugăreanu, de urgenţă la spital

Fiica Andei Călugăreanu, de urgență la spital

Ştire online publicată Joi, 06 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Acum câteva săptâmâni a anunțat pe Facebook că nu mai are mult de trăit și viața ei nu mai are sens. Fiica Andei Călugăreanu și a lui Dan Tufaru a ajuns în stare gravă la spital, în urma administrării unei supradoze de medicamente, scrie ziarulring.ro.Ioana Tufaru se află internată la Secția reanimare a Spitalului de Urgență Floreasca. Aseară, la ora 22.00, Ioana i-a trimis unui prieten următorul mesaj: "Esti fratele meu nu cred că o să mai rezist mult și am să mor", scrie realitatea.net.