Fetele de la Amadeus fac sarmale, piftie şi cozonaci

Fetele de la Amadeus fac sarmale, piftie și cozonaci

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Anul asta, cele patru fete de la Amadeus au stabilit sa petreaca seara de Craciun la Andreea Runceanu acasa.Daca in anii trecuti cumparau mai toate preparatele sau le primeau de la parinti, anul acesta au promis ca isi vor incerca talentul culinar pentru a prepara fiecare cate ceva cu manutele ei: "Patricia va face piftie, Alexandra cozonacul, eu sarmalele si Cristina salata de boeuf, vom lua cina impreuna, dupa ce la pranz ne vom vizita fiecare parintii. Suntem curioase daca o sa ne iasa mancarurile, stim sa gatim dar este prima oara cand ne incumetam sa facem mancarurile traditionale de Craciun" declara Andreea Runceanu, componenta trupei Amadeus.Sfarsitul anului 2011 este la fel de plin cum a fost intregul an pentru trupa Amadeus, fetele avand programata o sedinta foto pentru design-ul unui nou site ce va fi lansat la inceputul anului viitor, pe langa numeroasele concerte din aceasta perioada.Amadeus va petrece Revelionul la Ploiesti, unde vor canta la ora 22.00 in Piata Unirii, si la Brasov, dupa miezul noptii in Piata Sfatului. In luna ianuarie, trupa Amadeus va reprezenta Romania la Targul International de Turism de la Berlin.