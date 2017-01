Festivalul filmului american din vestul Franţei

Festivalul filmului american din vestul Franței

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Strălucire, eleganță, autografe, blitz-uri și fotografii, numeroși regizori și actori legendari veniți să încânte atât publicul, cât și profesioniștii vor fi doar câteva din ingredientele celei de-a 35-a ediții a Festivalului filmului american de la Deauville ce se va desfășura, în vestul Franței, în perioada 4-13 septembrie. Festivalul de Film American este dedicat producțiilor independente americane și a fost creat de Lionel Chouchan și André Halimi, în 1975. Festivalul include secțiuni precum competiție, documentare, panorama și avanpremieră. Invitatul de onoare al ediției din acest an este actorul american Harrison Ford, iar președintele juriului festivalului Jean-Pierre Jeunet. Totodată, actorilor Andy Garcia și Robin Wright Penn li se va aduce un omagiu în timpul festivalului, fiind proiectat cel mai recent film al lui Andy Garcia, „City Island” și „The Private Lives of Pippa Lee / Viețile secrete ale Pippei Lee”, în care actrița Robin Wright Penn interpretează rolul principal. Niciunul dintre cele două lungmetraje nu a fost încă lansat în Franța. Printre filmele prezentate în premieră, în timpul festivalului, se vor număra „500 Days of Summer”, „Gamer”, „Julie & Julia”, „Taking Woodstock” și „The Proposal”. Competiția Festivalului Filmului American de la Deauville, care numără nouă lungmetraje, se axează pe producții independente.