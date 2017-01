Nu-și mai încap în concerte!

Festivalul care deranjează spectacolul

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Compania Events, care organizează concertul lui Leonard Cohen de la București, ce trebuia să aibă loc pe 4 septembrie în Piața Constituției, a mutat show-ul pe stadionul Iolanda Balas Soter, acuzând Emagic și Tuborg că organizează un festival „la doar 500 de metri distanță și în aceeași zi”. Astfel, reprezentanții Events susțin că Tuborg Green Fest, programat să debuteze pe 4 septembrie, în parcul Izvor din Capitală, și să dureze până pe 6 septembrie, „face imposibilă desfășurarea în condiții optime a spectacolului lui Cohen”. „Concertele lui Leonard Cohen se ascultă cu mâna pe buze, pentru a păstra tăcerea, cu ochii închiși, pentru a degusta atmosfera. Pur și simplu nu putem risca, în Piața Constituției, ca peste «Hallelujah» și «Dance Me to the End of Love» să se audă muzica unui întreg festival din parcul Izvor”, a declarat Sorina Burlacu, director ge-neral Events. Astfel, ea acuză Tuborg de „lipsă elementară de respect față de mii de spectatori”. „Festivalul a fost anunțat pe 22 iulie, după aproape trei luni de la punerea în vânzare a biletelor pentru concertul lui Leonard Cohen (5 mai). Soluțiile propuse de Tuborg și Emagic, producătorul festivalului, după săptămâni de negocieri, și anume orientarea scenelor și a sistemelor de sonorizare în direcții diferite sunt nerealiste. Discuțiile purtate cu reprezentanții Primăriei Capitalei în ceea ce privește decalarea intervalelor orare ale celor două concerte nu au dus, din păcate, la niciun rezultat. Nu știm dacă această situație este rezultatul neglijenței sau nepăsării celor două companii, dar, din respect pentru muzică și pentru spectatori, am hotărât schimbarea locației, pentru a avea un concert în condiții optime”, a mai spus ea. La rândul său, Laura Coroianu, CEO Emagic, a declarat că aceste acuzații creează o imagine falsă în rândul presei și a publicului, menită să mascheze o serie de probleme interne existente în cadrul companiei Events. „Noi am expus detaliile tehnice companiei Events și am discutat cu reprezentanții acesteia și cu Primăria București toate aceste detalii, concluzia oficialităților locale fiind, de asemenea, că cele două spectacole pot coexista fără probleme”. Cristian Singer, director Paradigma Group, firma care a asigurat producția tehnică a primului spectacol al lui Leonard Cohen în Romania, a întărit faptul că zgomotul creat de concertele live de la Tuborg Green Fest nu ar fi incomodat show-ul lui Leonard Cohen.