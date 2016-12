Fergie îşi lansează în septembrie primul său parfum

Fergie își lansează în septembrie primul său parfum

15 Aprilie 2010

Parfumul de debut al cântăreței americane Fergie va fi „tare și puternic”, și în nici un caz „drăgălaș”, relatează site-ul femalefirst.co.uk. Solista formației The Black Eyed Peas își va lansa în septembrie primul său parfum, „Outspoken”, creat în colaborare cu firma de cosmetice Avon. Fergie a declarat că alegerea numelui parfumului a reprezentat o etapă foarte importantă, deoarece trebuia să reflecte atât atitudinea sa, dar să fie în același timp și o denumire originală. Solista a declarat pentru WWD: „Nu am vrut ca acest parfum să aibă un nume drăgălaș. Am dorit o denumire sonoră și puternică, trăsături care mă reprezintă pe mine ca femeie, respectiv o femeie neînfricată”, a spus Fergie. Parfumul combină note de tuberoză, iasomie și floarea pasiunii.