Femeile prefera amorul sub influenta alcoolului

Ştire online publicată Joi, 06 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Specialistii in terapia cuplurilor spun ca reprezentantele sexului frumos sunt mai dezinhibate si au mai multa incredere in ele in dormitor daca inainte de contactul propriu-zis gusta cateva guri de alcool. 4 din 10 femei incluse intr-o cercetare efectuata de psihologi au recunoscut ca au fost ametite de bautura cand au facut sex pentru prima data cu un barbat. Citeste mai departe...