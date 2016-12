Felix Baumgartner vine în Româia. Ce spune Mihaela Rădulescu despre el

Ştire online publicată Marţi, 07 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Felix Baumgartner va fi prezent pe 3 mai, în România, pentru a participa la maratonul Wings For Life World Run.”Da, Felix Baumgartner vine în România, la maratonul caritabil pentru cei imobilizați în scaune cu roțile . Pe 3 Mai, cel mai rapid om de pe Planetă - primul care a depășit viteză sunetului în cădere liberă- va conduce mașina de finish la Wings For Life World Run ! Deci, cine vrea autograf și poză, trebuie să se înscrie și în echipă mea !:)))”, a scris Mihaela Răduelscu pe pagina ei de Facebook.”Doar 2 țări din lume au șoferi de catching căr atât de celebri, care au ales, în calitate de Ambasadori Wings For Life, să-și ofere timpul, notorietatea și generozitatea pentru o cauza umanitara - Anglia și România. David Coulthard și Felix Baumgartner, respect și recunoștință !”, a continuat Mihaela Rădulescu.