„Felicia, înainte de toate“, în premieră la Cityplex

Ştire online publicată Miercuri, 09 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În curând, filmul „Felicia, înainte de toate”, în regia lui Răzvan Rădulescu și a Melissei de Raaf ajunge pe ecranele Cityplex Tomis Mall. Premiera de gală a filmului va avea loc vineri, 11 iunie, la Cityplex, în prezența actorilor Ozana Oancea, Ileana Cernat și Vasile Menzel. „Felicia, înainte de toate” abordează relațiile familiale, modul în care timpul influențează comportamentul oamenilor, filmul reprezentând debutul în lungmetraj al celor doi regizori. În rolurile principale îi regăsim pe Ozana Oancea (Felicia Mateescu), Ileana Cernat și Vasile Menzel (părinții Feliciei). Într-o epocă în care călătorim fără nici o problemă, în care un zbor cu avionul e ca un drum cu autobuzul și într-o cultură care ne susține în găsirea unui loc doar al nostru, „Felicia, înainte de toate” prezintă înstrăinarea unei femei de 40 de ani, care crezuse că își urmase pasiunile, dar care nu mai știe unde îi este locul acum. Stabilită în Olanda, Felicia își vizitează familia din România o dată pe an. Filmul urmărește o zi din viața sa, mai precis ziua în care ar fi trebuit să se întoarcă în țara „de adopție”. În acea zi, Felicia se apucă de împachetat prea târziu și, cum timpul o presează, se hotărăște să ia un taxi, în loc să o aștepte pe Iulia, sora sa mai mică, să o conducă la aeroport. Cum peste tot în București e aglomerat și taxiul merge foarte greu, Felicia și mama sa își dau seama că nu vor ajunge niciodată în timp să mai prindă avionul. În timp ce încearcă să își reprogrameze zborul, Felicia se confruntă cu cele două familii ale sale (fostul ei soț, pe de-o parte, care se aștepta ca ea să ajungă în timp util pentru a-l lua pe fiul lor din tabăra de vară și tatăl și sora ei, de cealaltă parte, care încearcă să o ajute în tot felul de moduri ciudate). Pentru a alege una dintre opțiunile pe care le are pentru a zbura înapoi, Felicia trebuie să fie foarte echilibrată și atentă la ce înseamnă fiecare bănuț pentru bugetul ei, pentru confortul, pentru responsabilitatea pe care o are față de fiul ei, dar și pentru dorința ascunsă de a mai rămâne o noapte acasă. „Felicia, înainte de toate” a avut premiera internațională la Festivalul de Film de la Sarajevo, din 2009. De asemenea, filmul a fost selecționat la Festivalul Internațional de Film Goteborg, la Festivalul de Film de la Namur și la cel de la Salonic, ca și la AFI Los Angeles Film Festival. Avanpremiera a avut loc la Cluj, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, unde a obținut trei premii: pentru Cel Mai Bun Scenariu (Răzvan Rădulescu & Melissa de Raaf), pentru Cea Mai Bună Interpretare și Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut, acordate Ozanei Oancea. Răzvan Rădulescu a studiat Literatură și Regie de Operă la București. Autor a două romane de ficțiune, din 1999 a început să scrie scenarii pentru numeroase filme românești. După scurtmetrajul „Networking Friday”, își face debutul în lungmetraj cu „Felicia, înainte de toate”. Melissa de Raaf studiază în prezent Teoria artei, filozofie și artă media la Hochschule für Gestaltung la Karlsruhe în Germania. Este curator independent pentru programe de film experimental și expoziții în Olanda, Germania și Rusia și colaborează cu artiști vizuali și realizatori de film în producții de ficțiune și documentare, ca scenarist și regizor.