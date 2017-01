FânFest 2010 - între 13 şi 15 august, la Roşia Montană

FânFest 2010 - între 13 și 15 august, la Roșia Montană

Ştire online publicată Marţi, 22 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Echipa Campaniei Salvați Roșia Montană, alături de numeroase asociații partenere, anunță organizarea celei de-a V-a ediții a festivalului FânFest, în perioada 13 - 15 august. Ediția din acest an – „Roșia Montană ca o mare scenă” - își propune să crească vizibilitatea campaniei Salvați Roșia Montană, să impulsioneze dezvoltarea economică durabilă a zonei, precum și să promoveze nominalizarea regiunii ca sit UNESCO protejat. Festivalul FânFest a fost organizat pentru prima dată în 2004, când mai multe ONG-uri și activiști din cadrul campaniei Salvați Roșia Montană au avut inițiativa unui mare eveniment în aer liber, prin care să se promoveze potențialul de dezvoltare alternativă și peisajul cultural și natural la Roșia Montană. De atunci și până în 2007, festivalul FânFest a avut loc în fiecare vară la Roșia Montană, timp în care a atras zeci de mii de participanți. Festivalul a inclus o varietate de activități, cum ar fi concerte de muzică, piese de teatru, tururi ghidate ale zonei, prezentări de carte, proiecții de film, standuri de prezentare și proiecte demonstrative organizate de numeroase ONG-uri de mediu din România și din străinătate, târguri de produse tradiționale și ecologice etc. Noutatea ediției din 2010 este aceea că evenimentul va avea loc în satul Roșia Montană, spre deosebire de edițiile anterioare, când a avut loc pe platoul Jig-Vaidoaia, situat deasupra satului Roșia Montană. Participanții se vor putea caza la gospodăriile localnicilor - pagina web a evenimentului va cuprinde o bază de date completă a posibilităților de cazare - sau își vor putea instala corturile în zone special marcate în acest sens. Activitățile FânFest 2010 vor ținti în principal promovarea valorii peisajului cultural al Roșia Montană și vor îmbina conferințe, dezbateri, lansări de carte, standuri și prezentări ale ONG-urilor de mediu active din România, povești vechi din bătrâni în jurul focului, concerte în aer liber, piața de produse țărănești tradiționale și ecologice, demonstrații de gătit după rețete tradiționale și standuri de degustare, ateliere interactive de artă și meșteșuguri cu activități sportive și de recreere în aer liber - cros, cățărări sau ciclism montan -, dar și proiecții de filme artistice și documentare pe probleme de mediu și schimbări sociale sau dedicate copiilor. Mesajul festivalului din acest an va fi dus pe scenă de formații ca Luna Amară, Grimus, Țapinarii, Tunderground, Zum, The Others și Chilli Familli.