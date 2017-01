Expoziţia „REGRETografie”, sâmbătă, în Club Friends

Expoziția „REGRETografie”, sâmbătă, în Club Friends

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 17, la Friends & Co. (Str. Decebal nr. 17), se deschide expoziția „REGRETografie”, semnată de Luana (Regreta 1) și Iuli (Regreta 2), care ne invită să luăm o doză de cultură urbană: „Tocmai sunteți pe cale să descoperiți o expoziție… ascultați-vă simțurile și lăsați-vă privirea să zboare din Moschee până pe treptele invizibile ale unei case pe care scrie cu litere de-o șchioapă P.S.I.H.O.Z.Ă…Eee, nu chiar cu litere de-o șchioapă, dar ce mai contează atunci când la tot pasul întâlnești bucăți solide de pitoresc și cărămizi găurite de exotismul dobrogean. Povestea expoziției de REGRETOgrafie a început mai de mult, dar inițiativa a izbucnit într-o după amiază de sfârșit de august recent și nu decent, după ce am condus la aeroport o prietenă de suflet. Este povestea a două foldere din două calculatoare despărțite de aproape 300 de km. Această distanță a unit emoțiile induse de imaginea unui «lost city» comun. Am regăsit aceleași imagini fără să (ne) vorbim niciodată. Așadar, am holbat ochii, la lungi distanțe în timp și anotimpuri, la aceleași vitrine prăbușite. Uneori soarele era sus, alteori îmbătrânea în spatele unei ferestre jerpelite de nori. Deznodământul uimirii… tristețea de a fi contemporan cu prăbușirea unei lumi numite «La belle époque» trebuia împărtășită și celorlalți. Fără a fi un avertisment, fără a fi un semnal de alarmă, fără a fi o critică… Nu avem nici puterea, nici prestanța de a face așa ceva. Doar sentimentul că odată cu apusul peninsular, am pierdut mult din ființa noastră urbană. Imaginația a luat-o razna în trecut și în viitor, proiecții cu broderii la geamurile după care mai stătea ascunsă câte o artistă venită în… turneu. Așa că duminicile după slujbă sau duminicile în care prietenii nu au răspuns invitației la cafea s-au transformat în ziduri focusate cu lentile nostalgice. Pur și simplu!... Posesoarele a două foldere inde-pendente, dar dependente de farmecul tocit al Constanței de suflet, au simțit nevoia să atârne pe pereți, pereții actuali pe lângă care au trecut și trec(em) și încă ne mai fac cu ochiul… cu ochii…”. Vernisajul va fi realizat de prof. univ. Eduard Andrei și criticul de artă Geta Deleanu.