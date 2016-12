Evenimentul anului în modă, transmis în direct de Cuget Liber şi Capra Nera

Evenimentul anului în modă, transmis în direct de Cuget Liber și Capra Nera

Ştire online publicată Luni, 03 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În această seară, de la ora 20, la Hotel Hilton din București va avea loc un eveniment unic, ce va fi transmis în direct și pe www.cugetliber.ro.„Romanitza 20th anniversary” va fi evenimentul care va reuni atât lumea bună a Capitalei, cât și pe cei care o cunosc și o apreciază pe îndrăgita creatoare de modă Romanița Iovan. În toamna acestui an, ea sărbătorește 20 de ani de activitate în domeniul designului vestimentar și 25 de ani de carieră în lumea modei. Momentul perfect pentru un eveniment de gală, în care veți urmări în exclusivitate pre-zentarea de modă a celei mai noi colecții sub semnătura Romaniței Iovan, colecției aniversară intitulată ALEGRIA. Colecția este realizată cu ocazia celor 20 de ani de activitate în lumea modei a designerului. Vă veți bucura de un spectacol excepțional, dar și de pre-zentarea oficială a colaborării dintre Romanița Iovan și compania CAPRA NERA. Un concept nou care se adresează tuturor femeilor și va fi disponibil atât în România cât și în peste 24 de țări din întreaga lume, prin intermediul CAPRA NERA. Romanița Iovan a luat decizia ca pentru aniversarea celor 20 de ani de carieră în domeniul creației vestimentare să pregătească o surpriză celor care o îndrăgesc - lansarea pe piață a primului produs de serie marca Romanitza. Datorită dragostei pentru produsele CAPRA NERA, creatoarea de modă a decis ca acest produs să se vândă exclusiv prin intermediul rețelei CAPRA NERA. Așa s-a născut Little Black Dress – Romanitza 20 ani exclusiv for CAPRA NERA by Déesse of Switzerland. Evenimentul va fi transmis în direct, în această seară, de la ora 20, pe site-ul CAPRA NERA, dar și pe www.cugetliber.ro