Eva Longoria nu are voie să rămână însărcinată

Ştire online publicată Miercuri, 17 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

După ce s-a măritat cu baschetbalistul Tony Parker, Eva Longoria a declarat că își dorește copii. Numai că, din cauza lui Marc Cherry - creatorul serialului „Neveste disperate“ -, ea trebuie să mai aștepte cel puțin un an. Potrivit tabloidului The Sun, Marc Cherry nu are de gând să schimbe din nou scenariul serialului. „Marc nu glumește! Deja a creionat întreg sezonul și povestea este clară. Când Marcia Cross a rămas însărcinată, vestea i-a surprins pe toți, iar Marc a trebuit să schimbe tot scenariul“, a declarat Eva Longoria. „Sigur că ne dorim un copil însă, din cauza interdicției lui Marc de a rămâne însărcinată în cursul acestui an, va trebui să ne purtăm ca un cuplu căsătorit și atât. Într-un fel este bine, pentru că putem realiza o bază solidă înainte să avem un copil”, a încheiat actrița din „Neveste disperate”.După ce s-a măritat cu baschetbalistul Tony Parker, Eva Longoria a declarat că își dorește copii. Numai că, din cauza lui Marc Cherry - creatorul serialului „Neveste disperate“ -, ea trebuie să mai aștepte cel puțin un an. Potrivit tabloidului The Sun, Marc Cherry nu are de gând să schimbe din nou scenariul serialului. „Marc nu glumește! Deja a creionat întreg sezonul și povestea este clară. Când Marcia Cross a rămas însărcinată, vestea i-a surprins pe toți, iar Marc a trebuit să schimbe tot scenariul“, a declarat Eva Longoria. „Sigur că ne dorim un copil însă, din cauza interdicției lui Marc de a rămâne însărcinată în cursul acestui an, va trebui să ne purtăm ca un cuplu căsătorit și atât. Într-un fel este bine, pentru că putem realiza o bază solidă înainte să avem un copil”, a încheiat actrița din „Neveste disperate”.