Eva Longoria a schimbat zece ţinute la Gala MTV

Eva Longoria a schimbat zece ținute la Gala MTV

Ştire online publicată Marţi, 09 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Gala de la Madrid, transmisă în direct în lumea întreagă și urmărită, potrivit postului MTV, de circa 46 de milioane de fani, a fost prezentată de actrița americană Eva Longoria, starul serialului „Neveste disperate”, care a purtat zece ținute diferite în cursul serii de duminică. Desemnată „cea mai bună cântăreață a anului”, Lady Gaga, în vârstă de 24 de ani, s-a impus, totodată, la categoriile „cea mai bună cântăreață pop” și „cel mai bun cântec al anului” („Bad Romance”). Lady Gaga primise deja opt trofee la gala MTV Video Music Awards 2010, organizată în septembrie, la Los Angeles, inclusiv pentru videoclipul piesei „Bad Romance”. Lady Gaga a mulțumit publicului madrilen prin intermediul unui mesaj video, înregistrat de la Budapesta, unde a susținut un concert, duminică. Cântăreața americană a devansat-o astfel pe Katy Perry, în vârstă de 25 de ani, cealaltă mare favorită a galei de la Madrid. Ambele artiste au fost nominalizate la câte cinci categorii, însă Kathy Perry a trebuit să se mulțumească cu trofeul pentru cel mai bun videoclip al anului („California Gurls”). La aceeași gală, cântăreața Ke$ha, în vârstă de 23 de ani, a fost desemnată „revelația anului 2010". Rapperul american Eminem, absent de la Madrid, pentru că se afla în Brazilia pentru o serie de concerte, a fost desemnat „cel mai bun artist hip-hop”, iar trupa Bon Jovi a primit trofeul Global Icon, aflat la ediția inaugurală. La categoria „cel mai bun grup alternativ” s-a impus Paramore, devansând trupele Gorillaz, Gossip, Vampire Weekend și Arcade Fire. Totodată, Thirty Seconds to Mars a primit premiul pentru cel mai bun artist rock, Justin Bieber a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun cântăreț, Linkin Park, pentru cel mai bun concert, Tokyo Hotel, pentru cea mai bună performanță mondială pe scenă, iar Bon Jovi a primit un premiu onorific. Cântăreața columbiană Shakira, care a des-chis gala de la Madrid cu hitul „Waka waka”, imnul Cupei Mondiale din Africa de Sud 2010 - câștigată de Spania -, a primit trofeul Free Your Mind, pentru acțiunile sale în favoarea accesului la educa-ție pentru toți copiii sud-africani și columbieni. Premiile MTV Europe Music au fost înființate în 1994, de postul MTV, ca o alternativă europeană a premiilor Grammy - trofeele muzicale anuale din Statele Unite ale Americii. Câștigătorii acestei gale sunt aleși în urma voturilor online exprimate de telespectatori. Anul acesta, cântăreața Inna a câștigat titlul de Best Romanian Act și dreptul de a reprezenta România la MTV Europe Music Awards (MTV EMA), pentru a doua oară consecutiv. Câștigătorul acestei categorii a fost italianul Marco Mengoni.