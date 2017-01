Eurovision a descalificat cântecul Georgiei care îl critică pe Vladimir Putin

Ştire online publicată Joi, 12 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Organizatorii concursului Eurovision au descalificat marți cântecul georgian care îl critica pe premierul rus Vladimir Putin, din cauza mesajului său politic. „Societatea europeană de difuziune (EBU - n.red.) a informat oficial societatea georgiană de difuziune GPB că versurile cântecului său pentru a 54-a ediție a Eurovision nu respectă regulamentul concursului”, au precizat organizatorii într-un comunicat. Cântecul „We don’t want to put in” este un joc de cuvinte între ortografia în engleză a numelui premierului rus și verbul „to put in” („a introduce”), o expresie care, fonetic, se poate traduce și ca „Nu îl vrem pe Putin”. Un grup de experți care supervizează concursul a declarat în comunicat că discursul sau gesticulația niciunui om politic nu ar trebui tolerată în cadrul concursului. Georgia trebuie să schimbe textul cântecului sau să aleagă un altul până la 16 martie. Tbilisi a selecționat cântecul, deși inițial a intenționat să boicoteze concursul, din cauza conflictului cu Rusia din august 2008 și în condițiile în care Eurovision va avea loc la Moscova, în luna mai. Postul public de televiziune georgian care a organizat concursul național și a ales cântecul „We don’t want to put in” a refuzat să facă vreun comentariu, spunând că nu a primit confirmarea oficială a deciziei, a declarat o purtătoare de cuvânt a postului, Natia Uznadze. Melodia georgienilor a dat naștere unor manifestații de protest la Moscova ale tinerilor fideli lui Putin, care consideră cântecul o insultă la adresa țării lor. Georgia și Rusia s-au aflat într-un conflict timp de cinci zile în august 2008, iar autoritățile de la Tbilisi îl consideră pe Vladimir Putin dușmanul său principal. Acuzat adesea că are o jurizare pe criterii politice, concursul Eurovision pare anul acesta să aducă politica și mai pregnant în atenție. De pildă, israelienii au ales ca să-i reprezinte la Moscova o melodie pacifistă, „Trebuie să existe o altă cale”, interpretată de o evreică de origine yemenită și de o arabă creștină din Galileea. Evreica Ahinoam Nini și araba Mira Awad, pacifiste convinse, au fost desemnate în 11 ianuarie de Autoritatea israeliană pentru radio și televiziune să reprezinte statul evreu și coexistența arabilor și evreilor în această țară. Israelul numără 7,5 milioane de locuitori, dintre care 1,3 milioane de arabi. Participarea lui Mira Awad la acest duet a declanșat o polemică aprinsă. Artiștii arabi israelieni au semnat o petiție pentru a denunța o „operațiune de propagandă a guvernului israelian”, vizând să legitimeze discriminarea comunității arabe.