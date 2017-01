„Eu când vreau să fluier, fluier”, distins cu Ursul de Argint la Festivalul de Film de la Berlin

Pelicula „Eu când vreau să fluier, fluier”, regizată de românul Florin Șerban, a câștigat Ursul de Argint, marele premiu al juriului Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Premiul a fost înmânat tânărului actor George Piștereanu, care interpretează rolul principal în peliculă, și care a mulțumit regizorului pentru că a avut încredere în el și colegilor săi de platou, tinerii din penitenciar, alături de care a jucat. Pelicula „Eu când vreau să fluier, fluier” a mai primit, sâmbătă, distincția „Alfred Bauer” pentru noi perspective în cinematografie, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Premiul „Alfred Bauer” este acordat în memoria fondatorului festivalului de la Berlin. Florin Șerban a declarat că a știut încă de la început că are o peliculă de valoare și că l-a bucurat foarte mult reacția sălii, după proiecție. „De fiecare dată când mergi la un festival de film aștepți tot ce e mai bun. Eu am știut de la început că avem un film bun, m-a bucurat mult reacția sălii. Nu am apucat să văd toate filmele din lupta pentru marele premiu și nu pot spune care e în opinia mea pelicula ce ar trebui să câștige”, a declarat Florin Șerban. Filmul este o adaptare după piesa de teatru omonimă de Andreea Vălean, în care se vorbește despre povestea unui adolescent care decide să evadeze dintr-un penitenciar pentru minori, cu două săptămâni înainte de eliberare. Un tânăr de 19 ani, interpretat de actorul George Piștereanu, a stat patru ani în pușcărie. Cu două săptămâni înainte de eliberare, află că mama lui s-a întors după mult timp din Italia și vrea să îl ia cu ea pe fratele mai mic. În timp ce se pregătește să evadeze, Silviu se îndrăgostește de o studentă la sociologie, venită în practică la penitenciar. Din distribuție mai fac parte actorii Ada Condeescu, Clara Vodă și Mihai Constantin.