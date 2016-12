"Eu am sărit acum mult timp din stratosferă cand mi-a spus Mihaela primul TE IUBESC!"

Ştire online publicată Vineri, 28 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dani Otil a dat o lectie tuturor barbarilor care se afla la sfarsitul unei relatii, printr-o postare pe Facebook care explica idila sa cu Mihaela Radulescu, felul in care l-a schimbat, dar si cat de mult a iubit-o.Speculatiile din ultimele zile vizavi de cine a pus punct relatiei lor, l-a facut pe Dani sa ia atitudine si sa spuna cateva cuvinte. Randurile emotionante arata cat de importanta a fost Mihaela in viata lui, cat de mult l-a maturizat relatia cu femeia mai mare cu multi ani decat el, dar si cat de mult pare sa o iubeasca inca pe vedeta de la Monaco."Si cand facem ceva si cand nu facem nimic, actiunile noastre reale sau presupuse de diversi fac vizualizari, click-uri si rating. Din pacate ele fac bani numai pt unii…toti ceilalti doar facem rulaj. Daca as zice ca nu ma intereseaza as fi ipocrit, ar trebui sa ma las de meserie si sa ma fac strungar.Nu datorez nimanui explicatii legate de viata mea (noastra) personala. Cu toate astea, parerologii, Radulescologii si Otilologii mai trebuie trasi de nas din cand in cand, mai ales cand o iau pe aratura. Fac mai jos cateva precizari care (sper) mai domolesc specula si mai reduc cantitatea de venin aruncata pe la tv si pe internet.Eu si Mihaela suntem bine. NOI nu mai formam un cuplu de ceva vreme - deci…nu avea cum sa plece CU ALTUL de acasa si nici cum SA-MI DEA PAPUCII. Oricat mi-ar folosi in ochii viitoarelor “pretendente” imaginea de victima, am sa o contrazic din start. Nu ne-am despartit nici la Maruta, nici la Gherghe, nici la Capatos. Nu ne-am despartit cu usi trantite sau cu farfurii sparte. Ne-am uitat ochi in ochi si ne-am declarat invinsi de un destin, care si-a chemat in ultimii ani in ajutor prea multi factori. A fost o lupta grea si nedreapta, inca de la inceput. Dar asta se intampla cu vreme multa in urma.Doare tare neimplinirea noastra, dar ma mai pansez cu fericirea ei. A avut norocul sa fie prima. Soarta si-a intors privirea, in sfarsit si catre ea. Merita din plin. Mi-a oferit cei mai frumosi ani. A renuntat la mai multe lucruri decat va imaginati ca sa imi fie lipita. Si mi-a fost. Raman cu numele ei tatuat pe captuseala pielii. Raman cu cele mai frumoase vacante. Raman cu cele mai intense trairi. Dupa sase ani langa “doamna mea” arat altfel… vorbesc, calatoresc, ajut, ma implic, muncesc altfel… m-a facut alt om, dar mai important, alt barbat. Femeia care imi va purta inelul pe deget sau copiii in pantece va avea de ce sa ii multumeasca. Uite de asta, prima invitatie la nunta mea (cu cine s-o califica), e scrisa in alb, pe numele Mihaelei.Eu am sarit acum mult timp din stratosfera, fara costum si fara antrenament …cand mi-a spus Mihaela primul TE IUBESC!".Mesajul lui Dani este insotit de o fotografie sugestiva, tinand-o de mana pe fost lui iubita.