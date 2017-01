„Eu abia acum, la 36 de ani, am descoperit ce e dragostea“

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Kamara este plin de fericire! Artistul de la trupa Alb Negru trăiește o frumoasă poveste de dragoste, după ce și-a cunoscut actuala soție pe Facebook. Povestea de dragoste dintre Kamara și Oana, o brunetă din Focșani, a început pe rețeaua de socializare. Aceasta i-a criticat trupa de dansatoare și de la un comentariu au început să vorbească zi de zi.„Cunosc diferite persoane care au avut întâlniri de genul acesta. Pentru mine, a fost cea mai fericită întâlnire din viață. Am cunoscut-o printr-un comentariu la adresa unei piese Alb Negru, i-am răspuns și de aici s-a dezvoltat discuția și m-am dus până la Paris ca să o aduc în Romania”, a declarat solistul pentru Kiss FM.Ziua Îndrăgostiților se apropie, iar cântărețul are încă un motiv să-și arate iubirea sinceră: „Eu abia acum, la 36 de ani, pot să spun că am descoperit în sfârșit ce e dragostea. Probabil că anul acesta cu adevărat voi trăi un Valentine’s Day real și un 1 Martie asemenea. Aș cânta mereu pentru iubita mea. Trebuie s-o cuceresc și s-o recuceresc în fiecare zi, pentru că, cine știe... Întotdeauna trebuie să rămâi pe poziții”.