Esti apt de sex? Iata cum poti afla raspunsul corect!

Ştire online publicată Luni, 13 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul doctor Oz propune tuturor barbatilor un test rapid de evaluare a performantelor sexuale., potrivit CSID.ro. Ce-are sexul cu sanatatea? Ei bine, are multe in comun, ar spune celebrul doctor american Oz. Realizatorul show-lui medical de succes din SUA a fost intrebat care este cea mai simpla cale de a afla cateva indicii pretioase despre performantele sexuale ale fiecaruia. Asa ca a venit si raspunsul pe site-ul emisiunii. Dr. Oz spune ca, dincolo de dorinta si erectie, inima si plamanii trebuie sa functioneze impecabil pentru o partida de sex reusita. Evident, ideal ar fi sa respectati controlul medical anual, care ofera informatii precise despre starea de sanatate a tuturor organelor implicate in activitatea sexuala. Citeste mai departe...